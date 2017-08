Così entro il 2050 il fabbisogno d’energia dell’Italia sarà coperto solo da rinnovabili

Due team di ricerca, guidati dai ricercatori del Cnr Mario Pagliaro dell’Ismn -Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati di Palermo e Francesco Meneguzzo dell’Ibim di Firenze, hanno completato uno studio secondo cui l’Italia entro il 2050 potrà soddisfare il suo intero fabbisogno energetico grazie al solo apporto delle energie rinnovabili. Il processo di transizione potrebbe essere peraltro obbligato e inevitabile, e i suoi costi sarebbero assorbiti dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove dinamiche. I risultati della ricerca vengono presentati il 4 ottobre a Roma durante il convegno ‘Italo Globali – Protagonisti nel mondo' organizzato da Gabriele Caramellino e dal cofondatore dell’lntergruppo parlamentare Innovazione Antonio Palmieri, il cui programma s’incentra proprio sui primati tecnologici e d’innovazione di cui l’Italia può già vantarsi nel mondo. Lo studio ha identificato innanzitutto le tecnologie più vantaggiose su cui puntare, poi ha quantificato costi e ritorni economici. Non è solo una simulazione teorica. Il suo realismo è suffragato dal fatto che Mario Pagliaro è stato anche presidente dell’Amg Energia, l'azienda che gestisce gli impianti di illuminazione e la rete metano della città di Palermo. “Il fabbisogno elettrico complessivo dell'Italia - riferisce Pagliaro a La Sicilia – entro il 2050 crescerà dagli attuali 315 a 730 miliardi di KWh: molto probabilmente, funzioneranno a elettricità anche i trasporti e la produzione di calore per edifici civili e industrie”. Lo scenario prevede una graduale e inesorabile sostituzione delle vecchie centrali termoelettriche, inquinanti e vetuste, con i ben più attuali e avveniristici impianti fotovoltaici ed eolici. Secondo il ricercatore siciliano “l’Italia dovrebbe far crescere di 16 volte il parco solare fotovoltaico, cioè passare dagli attuali 19 a 310 GW, e di 21 volte il parco eolico, da 9 a 190 GW”.

I numeri e le tecnologie necessarie per l’Italia 100 per cento rinnovabile

I 32 miliardi l'anno da investire verranno dai risparmi di combustibili fossili

Grazie a: Stefano Carnazzi