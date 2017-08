3D, quando il futuro diviene realtà

"3D World", l'evento dedicato al mondo dell'elettronica legato al tridimensionale, ha visto nella mattinata di giovedì 16 settembre al Palazzo della Permanente di Milano, l'esposizione degli ultimi ritrovati della tecnologia di questo settore. Dalla tv al cinema, dal calcio ai giochi elettronici, dalla fotografia alla musica: la nuova tecnologia può essere applicata a tutti questi campi in un' esperienza di tipo sensoriale a 360° gradi. Non più semplici spettatori, ma coprotagonisti degli eventi trasmessi, questa la forza della tecnologia del futuro: bastano un paio di occhialetti studiati appositamente e il gioco è fatto, si viene catapultati all'interno dell'azione in corso di svolgimento. A bordo campo o sulla Luna con gli astronauti, fare la "chicane" in un Granpremio o assistere al balzo tra le onde di un delfino: l'impressione di essere testimoni dell'evento è più vivida che mai. "Il significato di questo evento è presentare il mondo di Sony, dai contenuti al prodotti elettronici, che cerchiamo di rendere il più possibile sostenibili- ha spiegato l'amministratore delegato di Sony Italia, Gildas Pelliet, dichiaratosi "fan" di LifeGate- Il 3d é innovazione del momento e stanno uscendo tv compatibili con contenuti di questo tipo. Sempre in tema di ecostenibilità da tempo le nostre tv hanno funzioni dedicate che permettono di ridurre il consumo, ad esempio lo stand by minimo o il sensore di presenza che controlla il consumo dello stesso Tv". "3d World", oltre alla presentazione degli ultimi ritrovati della tecnologia, ha visto anche un concerto live, ritrasmesso in presa diretta in tre dimensioni. L'evento di ieri è stato inoltre realizzato a Impatto Zero®, con la partnership di LifeGate, compensando le emissioni prodotte con la creazione e il mantenimento di foreste in crescita in Italia nel Parco del Rio Vallone, area naturale della provincia di Milano, per un totale di 2.006 mq tutelati per 3 anni. 3D e tutela dell'ambiente, un binomio non virtuale, ma concreto.