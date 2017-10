Cammino dell’Alleanza

Il Cammino dell'Alleanza è un progetto ambientale per il ripristino e la manutenzione di sentieri escursionistici italiani, tra cui alcuni tratti del sentiero europeo E1, che parte dalla Norvegia e termina in Sicilia. Il progetto è nato nel 1998, grazie alla collaborazione tra Alleanza Assicurazioni e la F.I.E., Federazione Italiana Escursionismo, cui è stata affidata la responsabilità per il ripristino e la manutenzione delle aree. Ad oggi conta già 19 sentieri per un totale di 800 chilometri. I sentieri del Cammino dell?Alleanza si sviluppano tutti in zone accessibili, molto belle dal punto di vista paesaggistico e facilmente raggiungibili dai centri urbani. L?obiettivo è avvicinare un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo a un?attività salutare, all?aria aperta, che non richiede alcuna preparazione fisica specifica. Con il desiderio ? e la speranza - che la straordinaria bellezza dei nostri paesaggi stimoli sempre più un senso di profondo rispetto nei confronti dell?ambiente. Da quattro anni, in contemporanea su tutti i sentieri, ha luogo la Giornata Nazionale del Cammino dell?Alleanza, durante la quale si organizzano escursioni guidate, giochi, momenti di animazione. Il prossimo appuntamento è per domenica 10 ottobre 2004, a partire dalle ore 10.30. Questi i 19 sentieri: I tre Laghi (Lugano, Maggiore e Varese) I Ponti del Ticino L?anello Pavese L?Appennino Alessandrino Il percorso Genovese I Monti Spezzini Il Parco di Monte Marcello La Val d'Elsa I Monti Ernici La costiera Amalfitana L?anello di Agropoli Il Parco del Cilento Le Grotte e i trulli Il Parco dell'Aspromonte Piazza Armerina (Monti Erei) Il Basso Sulcis Tempio Pausania Isola di Pantelleria Anello del Rinascimento Laura Vascellari