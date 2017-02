5 cose da sapere sui capibara

Recentemente circola in rete il video divertente che riprende sette capibara (Hydrochoeris hydrochaeris) che vivono nello zoo di Saitama, in Giappone, immergersi con piacere in una vasca idromassaggio colma di acqua calda. Ma cos’è un capibara? Il capibara è il roditore più grande del mondo, eppure (congiunzione rivolta esclusivamente ha chi ha un’irrazionale paura dei topi), il suo muso buffo e simpatico non può certo suscitare repulsione. Questo pacifico mammifero vive in piccoli gruppi nelle zone acquitrinose del Sud America. Ecco cinque caratteristiche del capibara che forse non conoscete.

1. SONO, FONDAMENTALMENTE, PORCELLINI D’INDIA GIGANTI

2. SONO SEMIACQUATICI

3. I LORO DENTI NON SMETTONO MAI DI CRESCERE

4. SONO TENUTI COME ANIMALI DOMESTICI

5. SONO UN OTTIMO POSTO IN CUI SEDERSI