Cosa sono gli alberi monumentali di valore storico

Sono stati anche loro giovani. Fragili steli magari nati da un seme trasportato dal vento, cresciuti superando avversità e arrichendo il proprio tronco di linfa raccolta dal terreno, dall'acqua, dall'atmosfera. Sono i vecchi, detentori di saggezza e storia, epoche e calamità. Protettori e portatori di biodiversità, guardiani dell'equilibrio che da milioni di anni regola la biosfera. Per questo si è deciso di proteggerli, istituendo parchi regionali o aree prottete, così da fornire azioni di tutela di quelli che sono veri e propri monumenti nazionali. Dal 10 gennaio 2013, la legge n.10 implementa inoltre la salvaguardia dei patriarchi verdi. Come si diventa “monumentale”. Può essere definita monumentale una pianta che risponde a diversi criteri, stabiliti più o meno universalmente e oggettivamente e legati alla tassonomia, alla biologia, al legame con il paesaggio e cultura del luogo in cui è cresciuta. Come riporta il testo “Monumenti Verdi in Lombardia” (pp 18-19, Verde Editoriale), possono essere alberi legati ad edifici di elevato valore storico. Possono essere piante collocate in un contesto di elevato pregio paesaggistico o ancora possedere caratteristiche legate alla forma o alla rarità botanica. Eccone alcuni, da visitare lungo la penisola.