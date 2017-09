7 piatti per viaggiare tra i sapori

1. Pizzoccheri, Valtellina Una passeggiata in Valtellina, terra di vini, mele, formaggi e verdi vallate, non è da perdere. Crocevia di arte, cultura e bellezze paesaggistiche, custodisce ancora intatta la ricetta di uno dei piatti più famosi del territorio: i pizzoccheri, una sorta di tagliatelle di grano saraceno e (poca) farina di frumento condite con verdure come verza, coste, patate, formaggio Casera, grana padano, burro, aglio, salvia e pepe. Gli studi effettuati sul grano saraceno datano la coltivazione in area valtellinese a partire dal 1600. La farina di questo cereale, rustico e dal sapore molto particolare, dà una consistenza leggermente granulosa, quasi sabbiosa, al pizzocchero, perfetta per trattenere ed esaltare la bontà degli altri ingredienti. Anticamente era usanza impiattare i pizzoccheri per tutta la famiglia in un unico contenitore posto centralmente sulla tavola, da cui i commensali si servivano tutti insieme. 2. Acquacotta, Toscana Piatto tipico della cucina della bassa Maremma, l'acquacotta in passato ha sfamato generazioni di butteri, carbonai e pastori che si trovavano per lunghi periodi fuori casa per seguire le mandrie, le greggi o produrre carbone nei boschi. Essendo una zuppa a base di verdure, a cui aggiungere formaggio, uova e pane raffermo, ha una ricetta che varia a seconda delle stagioni e a ciò che si trova spontaneamente nei campi. Per questo motivo, l'acquacotta prevede un numero di varianti pressoché infinito, anche se la ricetta più diffusa contempla cipolle bianche, sedano, porcini (quando sono di stagione), pomodori, pane casalingo raffermo di grano duro, pecorino, uova, brodo e olio extravergine d'oliva. In realtà, con un po' di fortuna, ci si può imbattere in qualche trattoria tipica che inserisce cardini (polloni di carciofi), broccoletti, cicoria selvatica, fagiolini, borragine, tarassaco. Nel mese di agosto, nel grossetano si tengono diverse sagre dell'acquacotta nei paesini alle pendici del monte Amiata, tra cui il bel comune di Santa Fiora. 3. Involtini alla messinese, Sicilia Tra le ricette più amate del messinese brilla quella degli involtini, testimonianza di come la cucina povera possa essere davvero molto sfiziosa. Pochi ingredienti e un po' di manualità nella preparazione sono sufficienti per realizzare questo piatto in cui contano di più l'occhio e l'amore per la cucina piuttosto che il bilancino. La carne per avvolgere è quella di manzo o vitella, tagliata a fettine sottili, mentre il ripieno è composto da pangrattato, pecorino grattugiato, abbondante olio extra vergine di oliva, caciocavallo ragusano, aglio e prezzemolo. Si stende una fettina, ci si passano sopra le dita oliate, si depone una presa di ripieno, qualche tocchetto di caciocavallo e si arrotola, piegando i bordi a tasca. Si infila poi ogni involtino in uno spiedino di legno, alternandola con una foglia di alloro o con una fettina di cipolla bianca. Si cuoce alla brace o in forno. 4. Sarde in saor, Veneto La tecnica di trattare il pesce con l'aceto di vino per conservarlo e per accentuarne il sapore, diffusa in molte regioni italiane, nella versione veneziana dà il meglio di sé con le sarde in "saor" (sapore). Questo piatto si realizza con ingredienti che dicono molto della città: le sarde, infarinate e fritte in buon olio vengono condite con le cipolle raccolte negli orti delle isole lagunari, imbiondite e addolcite con una gentile stufatura; le spezie, l'alloro, l'uvetta sultanina e i pinoli, ricordano il passato di Venezia, porta per l'Oriente e crocevia di aromi e culture. La praticità della ricetta, infine, rispecchia il carattere concreto dei veneziani, tradizionalmente abili nel commercio. Il saor ha origini antiche. Bepo Maffioli, autore, attore ed esperto di gastronomia, lo ha definito "cibo di marinai e scorta di terraferma", in virtù della sua azione conservante del pesce durante i lunghi viaggi per mare. Ancora oggi, le sarde in saor sono il piatto tradizionale della grande festa del Redentore che si tiene a Venezia il terzo sabato di luglio. 5. Testaroli al pesto, Liguria Tra Liguria e Toscana si nasconde uno splendido territorio a cavallo tra mari e monti che si chiama Lunigiana. All'antica città romana di Luni, che ha dato il nome alla zona, è legata la storia dei testaroli, uno tra i più antichi tipi di pasta conosciuto. I testaroli si preparano con acqua tiepida, sale e farina di grano (anticamente farro) mescolando gli ingredienti in una pastella fluida cotta a legna per alcuni minuti, fino a formare una sorta di crespella tonda e spugnosa del diametro di 40 cm e alcuni millimetri di spessore. La cottura dei testaroli avviene in particolari contenitori chiamati testi, un tempo fatti d'argilla e ora più comunemente di ghisa. La ricetta prevede che si scaldi il testo sul fuoco vivo, vi si stenda la pastella sopra e si copra con un altro testo caldo per completare la cottura. Il disco di pasta, una volta cotto, viene tagliato a quadretti e fatto rinvenire in acqua bollente, ma a fuoco spento, per pochissimi minuti. Si condisce tradizionalmente con pesto di basilico, oppure con olio extra vergine d'oliva e formaggio pecorino. 6. Ciceri e tria, Puglia Un tour tra le bellezze salentine per scoprire, con una sosta in trattoria, questo antichissimo piatto è un'esperienza da non farsi mancare: ciceri e tria è una sorta di minestra di ceci, porri e lagane (pasta simile a quella fresca). Col passare del tempo anziché di lagane si è cominciato a parlare di "tria", pasta secca. Come tutti i piatti tradizionali, si realizza con ingredienti poveri ma saporiti, semplici ma "forti". Si prepara in casa la tria mescolando semola, farina e acqua tiepida. La sfoglia ottenuta viene poi tagliato in un formato simile a quello delle tagliatelle (un po' più larghe e spesse). I ceci, messi a bagno la sera prima, vengono fatti cuocere con acqua e alloro e a metà cottura si tolgono dal fuoco, si scolano e si mettono in una pentola con verdure (cipolla e sedano). Quando i ceci sono pronti, si frigge una parte della tria e il resto si lessa normalmente in acqua salata. Una volta cotto tutto, si uniscono pasta, tria fritta e ceci e si cosparge con pepe. Il piatto nasce come pietanza tipica del 19 Marzo, festa di san Giuseppe. 7. Erbazzone, Emilia Romagna Lo scarpasun, questo il nome dell'erbazzone in dialetto, è una delle prelibatezze della gastronomia contadina della provincia di Reggio Emilia. Il suo nome deriva dall'abitudine delle famiglie di inserire tra gli ingredienti anche il fusto bianco (la cosiddetta scarpa) della bietola. La stagione dell'erbazzone, è infatti quella che va da inizio estate sino ai Santi, periodo naturale di crescita delle bietole. Si tratta di una torta rustica d'erbe composta da un fondo di pasta ripieno per due centimetri con un impasto di bietole lesse, uovo, scalogno, cipolla, aglio e abbondante parmigiano reggiano. Il fondo della torta viene poi coperto e chiuso con un altro strato di pasta, forato con i rebbi della forchetta e cosparso di pezzetti di pancetta. Si cuoce in forno. L'Erbazzone reggiano si distingue dalle torte salate cucinate in altre regioni italiane per la mancanza della ricotta e per la particolare pasta "azzima" sui cui si stende il ripieno, testimone delle influenze che in passato la comunità ebraica, numerosa nella città di Reggio Emilia, ha esercitato nei confronti di molte specialità culinarie locali.