7 canzoni. Un viaggio straordinario

La musica in macchina scandisce il tempo. Favorisce l'attenzione, sorprende, coinvolge, rilassa. E' difficile pensare a un viaggio senza una sua colonna sonora. Attraverso questa, abbiamo immaginato come esaltare il comfort di guida, la gioia della scoperta di nuove strade, il piacere del cammino in compagnia, la soddisfazione nel giungere alla meta. Qui il valore della musica è nella ricchezza di spunti inediti, suggestioni poetiche, ritmi incisivi. 7 canzoni da ascoltare in auto, per un viaggio straordinario. 1.

Album: For Now I Am Winter

2013 Mercury Classics, a Division of Decca Music Group Limited

2.

Album: Love 2

2009 Aircheology exclusive license to EMI Music France

3.

Album: Bloom

2012 Bella Union

4.

Album: Tattoo You

2009 Promotone B.V.

iTunes

5.

Album: Woman

2013 Polydor Ltd (Uk)

iTunes

6.

Album: Point

2002 Post Modern Recording Co.

iTunes

7.

Album: This Sweet Love EP

2008 Moshi Moshi Records

iTunes