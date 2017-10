Non il solito 8 Marzo: in mongolfiera sulle vette della Valle d’Aosta

È sicuramente uno dei mezzi di trasporto più affascinanti a cui possiate pensare: cullati dal vento e dalle correnti si galleggia godendo di panorami unici. Sorvolare alcune delle vette più alte d’Europa, il Monte Bianco, la piramide del Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso, dev’essere davvero spettacolare… L’8 Marzo sarà possibile vivere questa esperienza grazie a un’iniziativa promossa anche sul sito ufficiale del Turismo della Valle d’Aosta: Charbonnier Mongolfiere propone un viaggio in mongolfiera in occasione della Festa della donna (il 7 e 8 marzo) offrendo al gentil sesso anche un servizio fotografico allo stesso costo. L'altitudine media raggiunta a ogni volo è di 2-3000 metri, il volo più alto d'Italia e tra i più alti in Europa. Si decolla tutte le mattine nei pressi di Aosta sorvolando la città e proseguendo nella vallata centrale sempre circondati dalla natura. Potrete vivere un viaggio romantico a due o tra amici: i palloni sono di diverse dimensioni a seconda delle necessità, ci sono mongolfiere da 2/4 e 10 passeggeri e per gruppi di amici o aziende la nuovissima mongolfiera da 20 posti (la più grande in Italia). Anche i bambini possono salire a bordo dagli 8 anni in su e comunque se alti più di 1,30 m, chiaramente accompagnati da un genitore. Se siete appassionati di montagna o semplicemente amate scattare foto, questa è un’occasione incredibile per realizzare immagini uniche e se avete dimenticato la vostra macchina non preoccupatevi: è disponibile un servizio di autoscatto fotografico in cui ogni passeggero, tramite un telecomando, è libero di scattarsi fino a 400 immagini in alta risoluzione, da visionare ed eventualmente acquistare subito dopo il volo. La Festa della donna è solo un’occasione, in Valle d’Aosta si vola tutto l’anno, ma l’8 Marzo vi regaleranno anche le mimose, la tradizione è sempre tradizione! Auguri donne!