800×1200 Eco Design: qui è tutto fatto con i pallet

Da un'intuizione creativa di Conlegno (Consorzio servizi legno sughero), in collaborazione con Be-eco for sustainable construction, prende forma "800x1200 eco-design", la prima linea di arredamento sostenibile, low cost e fai-da-te, interamente creata con il riutilizzo di pallet e imballaggi in legno. I pallet diventano così gli elementi base di un nuovo concept di design sostenibile. Obiettivo del progetto è fornire soluzioni innovative ed operative per l'impiego dei pallet nella realizzazione "fai-da-te" di oggetti di design unici, dalla forte personalità ma ad un costo accessibile a tutti. Tavoli, cassettiere, letti, sedute, mobili, porta oggetti e tanti altri prodotti da realizzare con il riutilizzo di pallet sono alcune delle soluzioni creative di "800x1200 eco-design", in anteprima al Fuorisalone 2014. In anteprima al Fuorisalone, Conlegno presenta i primi prototipi della linea "800x1200 eco-design". Un'esposizione dedicata a tutti gli amanti del design ecosostenibile e a coloro che vogliono confrontarsi con un nuovo concept di arredamento creativo ed ecofriendly.Pallet e imballaggi in legno vengono riutilizzati diventando così i protagonisti di una “rivoluzione verde” e di un nuovo concept di design sostenibile. Dove: Showroom in via Tortona 34 Quando: dal 7 al 13 aprile