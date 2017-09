8 e 9 novembre: tornano le “noccioline solidali!

Di fronte ai dati sulla fame nel mondo, lo squilibrio tra la crescita della ricchezza e l'aumento della povertà, lo scoppio di conflitti civili, miliardi di persone non hanno né cibo, né acqua, né istruzione... di fronte a questi fatti, provare una sensazione di impotenza e di rassegnazione è comune. Viene da pensare che, al confronto di problemi così enormi, tutte le nostre buone azioni messe insieme non sono che noccioline... Proprio così! hanno pensato i responsabili di Mani Tese, un'organizzazione che aiuta i Paesi più poveri al mondo con progetti di cooperazione. E allora hanno scelto le "noccioline" come piccolo simbolo di una grande campagna per dimostrare che "con i progetti di sviluppo, da quasi quarant'anni, le comunità più povere, se sostenute, sono in grado di uscire dalla miseria e di intraprendere una vita dignitosa". L'Operazione Nocciolina, la distribuzione in 300 piazze d'Italia di pacchetti di noccioline americane prodotte in Salvador, è l'occasione per denunciare lo stato di povertà di 2 miliardi e 800 milioni di esseri umani che sono costretti a vivere con meno di due dollari al giorno. Ma è soprattutto un'occasione concreta: con l'importazione e l'acquisto delle tonnellate di noccioline provenienti da un Paese povero, si finanzia un accurato progetto di sostegno a una comunità disagiata. Mani Tese lavora da oltre vent'anni in Salvador. L'Operazione Nocciolina nasce nel 1998, per risollevare la popolazione dalla distruzione dell'uragano Mitch e continua per dimostrare che un commercio alternativo è possibile e che la povertà si può sconfiggere. I progetti di cooperazione realizzati da Mani Tese in El Salvador con la collaborazione di organizzazioni locali hanno dato importanti risultati in diverse regioni del paese, riuscendo ad accompagnare il ritorno dei profughi, ricostruire zone abbandonate durante la guerra, frenare l'esodo verso le città. A questo costante impegno si sommano gli interventi per far fronte alle calamità naturali che hanno colpito duramente il paese negli ultimi anni: l'uragano Mitch del 1998 e i due gravissimi terremoti del 2001. Nel 1998 l'uragano Mitch inondò completamente la zona interessata dai progetti di Mani Tese nel periodo in cui le colture erano quasi a maturazione, causando la perdita della totalità dei raccolti. Si è dovuto quindi provvedere ad una nuova semina per assicurare l'alimentazione dei villaggi e successivamente riprendere lo sviluppo agricolo. Ecco alcuni obiettivi finora raggiunti, resi possibili anche grazie alle precedenti edizioni dell'Operazione Nocciolina: - la ricostruzione integrale di 2 villaggi - il reinsediamento di circa 1400 famiglie di profughi di guerra in 14 villaggi - la bonifica e il dissodamento di 350 ettari di terra per le coltivazioni - l'installazione di 35 sistemi di irrigazione a pioggia per una copertura totale di 140 ettari - la coltivazione di 5000 ettari di terra a cereali e leguminose per circa 7000 famiglie - l'allevamento di mucche da latte per l'alimentazione di 1000 persone (180 famiglie) - l'istituzione di un sistema di credito agricolo - la realizzazione di 1 servizio di meccanizzazione agricola in grado di lavorare 4500 ettari - l'attivazione di produzioni commerciali per 700-800 famiglie su una superficie di 500-600 ettari e di un sistema di commercializzazione con 2 autocarri, 1 magazzino e 2 silos da 2000 quintali - una fattoria-scuola con 45 ettari di terreno per l'addestramento dei contadini - l'avvio di 10 cooperative di lavorazione dei prodotti agricoli. Anche attraverso questa edizione, l'Operazione Nocciolina continua a sostenere il lavoro dei contadini del Salvador: le noccioline frutto di questo lavoro arrivano nelle nostre case garantendo una retribuzione giusta e la possibilità per questa popolazione di perseguire uno sviluppo autonomo e duraturo. Una parte dei proventi di questa Campagna contribuiranno inoltre a sostenere l'azione di FESACORA (la Federazione delle Cooperative del Salvador) impegnata a portare avanti l'opera di riattivazione delle coltivazioni del caffè su tutto il territorio nazionale, bene questo il cui prezzo ha subito un pesantissimo crollo a livello mondiale a causa di speculazioni macroeconomiche favorite dalle grandi multinazionali del caffè. Sabato 8 e domenica 9 novembre 2003: Operazione Nocciolina. Per sapere qual è la piazza più vicina si può chiamare il numero verde 800 552 456, oppure visitare il sito www.manitese.it Stefano Carnazzi