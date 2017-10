9 miliardi di posti a tavola

Cogliere la portata. Anche se siamo in ambito alimentare, non ci riferiamo ad allungare la mano per prendere il piatto, bensì a comprendere quello che sta succedendo attorno a noi. Il mondo infatti è passato da una fase in cui c'era abbondanza di cibo a una fase di scarsità, dove diversi fattori minacciano la capacità produttiva: l'erosione del suolo, il calo delle falde acquifere, eventi meteorici estremi, il calo delle precipitazioni e l'aumento della temperatura globale. Il titolo originale di questo libro è esemplificativo a questo proposito "Full Planet, Empty Plates": il nostro pianeta si sta riempiendo di persone - presto saremo 9 miliardi - e i piatti sono sempre più vuoti. L'autore ci spiega dove si vedono gli effetti diretti dei cambiamenti climatici e del "business as usual": a tavola. Nutrire la popolazione mondiale è infatti sempre più difficile e chi non riesce a coltivare le proprie terre sta correndo all'estero ad accaparrarsene altre, comprandole o affittandole. Si tratta del fenomeno del land grabbing, ovvero la depredazione di terre: "un acquisizione di questo tipo comporta anche i diritti di utilizzo dell'acqua , e coinvolge pertanto anche le nazioni poste più a valle lungo i corsi fluviali". In uno scenario di questo tipo si capisce che il potenziale di conflitti è alto: "stiamo entrando in un'epoca di scarsità alimentare, che comporterà una forte competizione per il controllo delle terre e delle risorse idriche. In breve si può affermare che quella che si va delineando è una nuova geopolitica del cibo". Il cibo scarseggia, il tempo per invertire questa situazione anche: questo libro è un appello a invertire i trend attuali, a smettere di fare finta di niente e a scegliere come e dove vogliamo andare "possiamo prevenire un collasso del sistema alimentare, ma per farlo c'è bisogno di uno sforzo politico enorme su più fronti e in fretta".