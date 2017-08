A Milano si gira con le elettriche, grazie a “e-vai”

Il progetto è nato su impulso della Regione Lombardia e dalla collaborazione tra Trenitalia - LeNORD e Sems (società del Gruppo FNM che opera nei servizi di mobilità sostenibile). "Inauguriamo oggi il primo e più importante servizio europeo di car sharing ecologico - ha dichiarato Roberto Formigoni, presidente della Regione - primo in Europa interamente elettrico, primo in Europa di questa complessità". È infatti previsto per la prossima primavera l'estensione del servizio a Varese e Como. "Entro due anni - continua Formigoni - saranno quaranta le stazioni disponibili in Lombardia". Per ora il parcheggio dei mezzi "e-vai" si trova a Milano Cadorna, parallelo al binario 1, dove arrivano i Malpensa Express. 20 vetture elettriche tra cui Fiat 500, Panda e Teener (un quadriciclo a due posti) e cinque colonnine per la ricarica, saranno a disposizione di tutti i cittadini. L'idea è quella di mettere a disposizione dei pendolari e degli stessi milanesi, un servizio che li porti in città tramite il treno, per poi spostarsi con l'auto a noleggio, elettrica e a zero emissioni. Un servizio intermodale competitivo e alternativo al mezzo privato. Come iscriversi Per usufruire del servizio basta presentarsi personalmente presso la postazione dedicata in via Metastasio, all'ingresso del Malpensa Express, muniti di patente di guida valida e una carta di credito per sottoscrivere la quota di adesione di 100 Euro. Visualizzazione ingrandita della mappa Una volta iscritti si potrà prenotare le vetture sia alla postazione dedicata che per telefono, al numero verde 800.500.005. Da marzo 2011 sarà inoltre possibile prenotare il mezzo via internet. I prezzi variano da 5 Euro per la prima ora, 8 per due ore e 10 per tre ore con una in omaggio. Una volta noleggiata l'auto si potrà circolare liberamente per la città, utilizzando le corsie preferenziali, entrando anche nelle ZTL e parcheggiare gratuitamente nelle "striscie blu".