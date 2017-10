A Brescia il social housing si fa eco

Sorgeranno a pochi chilometri da Brescia le quattro palazzine destinate al social housing e costruite totalmente in legno, certificate CasaClima A. A realizzarle, su commissione dell'A.L.E.R di Brescia, l'azienda altoaltesina Rubner Objektbau, storico gruppo specializzato nell'edilizia in legno, in collaborazione con 5+1AA Agenzia di Architettura. Molti i punti innovativi di questo progetto. Prima di tutto la velocità di realizzazione, che vedrà concludersi i lavori in soli 5 mesi. Secondo, il materiale principale utilizzato, naturale e rinnovabile: il legno. Terzo, il rapporto che il fabbricato sviluppa con il resto del territorio, pensato per essere integrato nel paesaggio.

Veduta delle palazzine. Si notino i giochi che crea il legno con il resto della struttura.