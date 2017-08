A cavallo di un Frisbee in Alto Adige

L'Alto Adige ha investito molto negli ultimi anni per una mobilità "dolce", che rispetta l'ambiente e che assicura un pieno godimento della natura. Aria, in tutti i sensi. Il paesaggio è vivo, tra frutteti, dolci declivi, pascoli verdi punteggiati di margherite e botton d'oro più a monte... Il primo consiglio è quello, una volta arrivati in Alto Adige, di scendere dall'auto per godersi l'aria circostante con tutti i sensi e in piena libertà, a piedi o in bicicletta, lungo le molte piste ciclabili che si ramificano dalle città. Dalla bici al treno. In Val Venosta è praticabilissimo scambiare la bicicletta (la propria o quelle noleggiate in una delle stazioni lungo il percorso) con una comoda seduta sul treno della nuova linea ferroviaria Merano-Malles, percorrendo gli 80 km dal pittoresco lago di Resia (1470 metri sul mare) alla cittadina termale (324 metri slm) attraversando paesaggi affascinanti. Magari inserendo un'escursione a San Martino sul Monte Sole, utilizzando la ferrovia panoramica che parte da Laces, al margine del Parco Nazionale dello Stelvio... La bici elettrica. Un'altra soluzione è un prodotto ingegneristico autoctono: la bicicletta a pedalata assistita Frisbee, un mezzo perfetto per gli spostamenti urbani e adatto anche a quelli di maggior raggio. Senza l'obbligo di patente moto e senza troppa fatica nemmeno in salita, garantisce 50 chilometri in souplesse. E i bambini possono essere trasportati sul seggiolino. Il concorso. Esiste anche una versione in serie limitata, la Frisbee Sudtirol, 500 pezzi numerati con colori esclusivi e assicurazione 24 mesi Rct e furto. Legato al suo lancio c'è un concorso: inviando una foto della bicicletta con o senza passeggero a [email protected] entro il 31 agosto 2009 - la più bella e originale vincerà una settimana di soggiorno per due persone in uno dei 33 hotel Vitalpina Alto Adige specializzati in attività nell'ambiente alpino, escursioni, cucina locale, trattamenti benessere. Il regolamento è online su www.suedtirol.info/frisbee. Redazione Ambiente