A cavallo nel tempo

Ascolta l'intervista all'autore Che animale elegante, il cavallo! Bello, altero. Orgoglioso nella sua corporatura. Agile. Lo immaginiamo mentre corre, vediamo la sua criniera muoversi, quasi accarezzando l'aria. Ma chi è questo animale? Ha ispirato opere d'arte, film… e in questo caso, un viaggio nel tempo! Questo libro ripercorre infatti la storia del cavallo intrecciandola con la storia dell'uomo: nei trasporti, nelle guerre, in agricoltura, a partire dalla preistoria gli zoccoli del cavallo si sono mossi accanto ai passi dell'uomo. Per percorrere insieme molta strada. Le pagine sono corredate da più di 500 disegni originali realizzati da Paolo Ghirardi, illustratore e vignettista, ma soprattutto grande appassionato di cavalli. Leggendo, guardando e sfogliando, si comprende che sono tanti gli ambiti in cui questo animale, dai tempi antichi ad oggi, ha vissuto nella storia dell'uomo, fino ad arrivare negli scenari più moderni ad essere usato anche in ambito clinico con l'ippoterapia, una disciplina che per altro già Ippocrate nel V secolo a.C. consigliava per i suoi effetti benefici. Il libro, frutto di quattro anni di ricerche e di raccolta di materiali, si articola in una parabola temporale, divisa in cinque capitoli, che iniziando dalla preistoria giunge fino ad oggi. Un'interessante appendice infine indica al lettore glossario, bibliografia, filmografia e musei di riferimento per approfondire la conoscenza di questo animale. Un libro per tutti. Per gli appassionati di cavalli, ma anche per i più profani, per conoscere, capire, capirsi e appassionarsi. Per capire come questo animale è stato un compagno fedele e utile all'uomo. Un viaggio storico, ma anche un'interessante lettura.