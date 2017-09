A Chernobyl, la solidarietà germoglia

Il progetto, pur tra mille difficoltà e stop and go dovuti alle più svariate cause, sta procedendo. L'anno scorso si è raggiunto il risultato più grande: per la prima volta in un villaggio contaminato della Bielorussia (il villaggio di Dubovy Log che è, fra l'altro il più contaminato in assoluto) e a 17 anni di distanza dall'incidente nucleare, si è tenuto un corso ufficiale di radioprotezione nella scuola del villaggio (è stato il primo, nel suo genere, in Bielorussia). Quest'anno ad ogni famiglia del villaggio è stato distribuito un opuscolo con la carta d'identità radiologica dei terreni e dei boschi del villaggio per sapere quali porzioni di terreno meno contaminate utilizzare nei pascoli e nella raccolta dei frutti del sottobosco (la ricerca e l'analisi del territorio ha richiesto due anni di lavoro). L'opuscolo contiene anche raccomandazioni in campo alimentare (modi di cottura dei cibi, loro preparazione, e cos' via) tendenti ad abbattere notevolmente, con semplici stili di vita, la contaminazione presente, per l'80% nella catena alimentare. Questo stesso anno, dopo un ulteriore corso di aggiornamento in Italia degli agronomi bielorussi, sono nati i primi cetrioli con la tecnica del fuori suolo nella serra costruita un anno fa a Gomel. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.progettohumus.it alla voce "Cronologia" e alla voce "Le azioni". Il sito, nato 18 mesi fa, si è attestato come il maggiore portale italiano su Chernobyl e il nucleare. A presto con altri aggiornamenti, Massimo Bonfatti