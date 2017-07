A chi piace il Parmisan?

Potrebbe esservi capitato se girate un po' oltreconfine. Negli scaffali dei supermercati, in bella mostra in vetrine di negozi e ristoranti, venduti in tv. È il finto cibo "made in Italy", il più taroccato al mondo. Dal Parmigiano reggiano al San Daniele, dal vino all'olio d'oliva. Per la Cia (Confederazione italiana agricoltori) il fenomeno dei "falsi d'autore" costa alla sola agricoltura oltre 3 miliardi di euro l'anno. Solo in Italia si realizza infatti più del 22% dei prodotti a denominazione d'origine controllata. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc, Docg e Igt e gli oltre 4 mila prodotti tradizionali censiti dalle Regioni e inseriti nell'Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti che ogni giorno, però, rischia il "taroccamento". Parmigiano reggiano, il più imitato. Il formaggio italiano rimane il più imitato, ce ne sono per tutti i gusti e a tutte le latitudini. Ecco allora il Parmesao brasiliano, il Regianito argentino che si trasforma in Parmesello in Belgio o Parmesan negli Stati Uniti e Parmizan in Romania. Gli americani sono i più creativi: c'è l'Asiago del Wisconsin e la Mozzarella del Texas, mentre in Canada producono la Robiola. Ma non è tutto: c'è il Tinboonzola australiano e il Cambozola tedesco. Inquietante invece kit dei formaggi fai da te sequestrati in Australia, dai colori e dalle immagini che rimandano al Belpaese. Salame o "salami"? E che dire del Daniele Prosciutto & Company e del Parma Ham sempre negli Usa, del Parma Salami in Messico, della Mortadela brasiliana e del Prosciutto San Daniele prodotto in Canada? Una ghiotta oppurtunità per aziende estere di attirare l'attenzione del consumatore. Pizza, spaghetti e... Ecco i Chapagetti coreani e una strana Pizza bolla cipolla Basilicata olandese. Brindiamo! Anche nel campo enologico purtroppo ci sono i tarocchi. Senza contare i pericolosi intrugli dei vini in polvere che promettono prodotti di qualità in pochi giorni, in California producono il Chianti e il Tuscany Moon. In Germania potrete trovare il Kressecco o il Meer Secco, mentre in Romania producono il Barbera bianco. Senza contare gli amari e i liquori: dalla Sambuca all'Amaretto di Beneventi. "Ogni giorno 164 milioni di euro vengono fatturati dalla contraffazione di prodotti nazionali nel mondo", sottolinea Dario Marchesi, presidente dell'Associazione culturale Signum che organizzerà da maggio a giugno 2014 un'iniziativa dedicata ai prodotti enogastronomici italiani. "Prodotti che nulla hanno da spartire con la qualità dei nostri cibi. Si tratta di pratiche imitative sempre più diffuse che ledono l'immagine del prodotto italiano, se non la salute di ignari consumatori, con pesanti impatti anche sulla nostra economia perché utilizzare prodotti davvero del nostro territorio permettono anche di aiutare il lavoro dei tanti operatori dell'industria alimentare italiana, addetti alla coltivazione e alla produzione".