A chi si rivolge la Kinesiologia

Una delle caratteristiche più rilevanti della Kinesiologia, da un punto di vista operativo, è il suo grande eclettismo. All'interno dell'ampio panorama di tecniche riequilibrative a disposizione dell'operatore compaiono infatti, oltre ai frutti delle ricerche originali in quarant'anni di sviluppo della disciplina, anche contributi che spaziano dalle ultime Ricerche Neurologiche alle Tecniche Millenarie della Tradizione Tibetana, dalle più recenti applicazioni in ambito Biochimico e Nutrizionale alle Sottili Essenze Energetiche di tradizione ancestrale. Tale apertura della Kinesiologia a contributi esterni di altre discipline è fondamentale per poter mantenere un punto di vista equilibrato su tutti i differenti aspetti che costituiscono la persona, e non tralasciare quindi nella valutazione del disagio proprio quella componente che magari costituisce la sua causa reale. Il Test Muscolare Kinesiologico può costituire già da solo uno strumento inestimabile nelle mani di qualsiasi terapeuta, indipendentemente dalla sua disciplina di elezione. Chi non desidera infatti poter rilevare con facilità e rapidità aspetti del disagio che risultano ignoti alla persona stessa, comunicando con la sua parte più profonda e saggia e appoggiandosi alla sua guida nella scelta del rimedio più appropriato? Questi sono i doni che il Test Muscolare Kinesiologico offre ai suoi utilizzatori competenti. È importante infatti utilizzare tale strumento preciso e sensibile in maniera corretta, ad evitare malintesi che possono occorrere come quando una lingua straniera non risulti ancora appresa. Acquisirne le basi per un corretto utilizzo ripaga comunque ampiamente lo sforzo dell'operatore, grazie alla successiva rapidità e sicurezza con cui risulta possibile effettuare le proprie valutazioni terapeutiche, indipendentemente dalla disciplina. L'efficacia dell'utilizzo corretto del Test Muscolare Kinesiologico è infatti comprovata da milioni di operatori che lo impiegano ormai da quarant'anni in tutte le principali nazioni. Esso può risultare di grande aiuto nel valutare l'appropriatezza di una manovra, nell'individuare il rimedio più appropriato (ad esempio fitoterapico) tra i vari possibili, nell'evidenziare le risposte specifiche ed individuali che la persona presenta a particolari fattori. Tutto questo in maniera sicura, immediata, precisa e priva di qualsiasi controindicazione. Diego Vellam