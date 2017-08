A Cuba si otterrà elettricità dallo zucchero

L'avvio dei lavori per la prima centrale elettrica alimentata a biomasse a Cuba è stato fissato per fine anno dal governo dell'Avana: sarà accanto a uno zuccherificio della provincia occidentale di Matanzas e impiegherà i residui di lavorazione - una materia nota come "bagazo" - per produrre fino a 20 megawatt di energia elettrica. Il progetto, secondo l'agenzia ufficiale 'Prensa Latina', prevede che, oltre ai residui della lavorazione della canna da zucchero in futuro la centrale potrà utilizzarne altri, dai rami e tronchi del cespuglio di marabù, una pianta invasiva, alla segatura. Dato che nella regione di Matanzas vengono tradizionalmente bruciati grandi quantitativi di residui di raccolti agricoli, approfittarne per la produzione di energia rinnovabile "rappresenterà vantaggi economici ed ecologici" sottolinea 'Prensa Latina'. L'impianto, con tecnologia e know-how cinesi, costerà 60 milioni di dollari. Negli ultimi anni il governo di Raul Castro ha aumentato l'interesse verso le fonti rinnovabili che a oggi forniscono appena il 3,8% dell'energia prodotta nell'isola, ma l'obiettivo è raggiungere il 12%, entro i prossimi otto anni.