A Ginevra il pi

Il progetto, che vedrà la sua conclusione entro la fine dell'anno, prevede la copertura con pannelli fotovoltaici dell'80% del tetto del Palaexpo di Ginevra, sede di uno dei Saloni dell'Auto più famosi al mondo. Questo nuovo impianto conterà circa 15.000 pannelli che copriranno una superficie pari a 30.000 metri quadrati, per una potenza totale stimata di 4,2 Mwp.



L'energia necessaria a coprire il consumo di elettricità di 1.200 famiglie. Il progetto è frutto di una collaborazione tra Derbigum Energies, SIG e Palexpo con un unico obiettivo: aumentare la produzione di energia rinnovabile a Ginevra.



Ricca in corsi e specchi d'acqua, le Federazione d'Oltralpe copre il fabbisogno energetico sopratutto con l'idrolelettrico (55%). Mentre il 40% viene fornito dall'energia nucleare.



Nel 2010 ha comunque conosciuto il boom del fotovoltaico, con un incremento del 139% rispetto al 2008. Secondo Swisssolar (Associazione dei professionisti dell'energia solare): "Globalmente, in Svizzera ad inizio anno erano in funzione impianti per 71.000 kW, che producono annualmente circa 50 milioni di kilowattora. Per dare un'idea, l'equivalente del consumo annuo di 300.000 frigoriferi".



In pratica i dati forniti dall'Agenzia per l'Energia Elettrica parlano di una copertura dello 0,78% dell'intera produzione nazionale di elettricità data dal fotovoltaico. Dati ancora bassi, che nulla hanno a che vedere con quelli tedeschi o italiani.



Fuor di dubbio che questo impianto aiuterà la Federazione Svizzera a raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei del 20-20-20. Nel 2010 infatti le emissioni di CO2 sono state ridotte del 12,9% rispetto al valore del 1990, quando l'obiettivo per il periodo 2008-2012 è pari al 15 %.