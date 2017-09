“A informarsi c’è più gusto”

26 aprile 2001 "A informarsi c'è più gusto" : una campagna non destinata ad indirizzare i consumatori su singoli prodotti, ma sulla importanza di scegliere alimenti sani, di qualità superiore - come i prodotti tipici, tradizionali e biologici - basandosi sulla consapevolezza dell'acquisto, sulle loro specifiche caratteristiche, sui valori culturali ad essi connessi e sulla loro coltivazione nel rispetto dell'ambiente. Questi gli obiettivi principali della campagna "A informarsi c'è più gusto" (realizzata per l'Ismea dalla Milano & Grey e dalla Cosmofilm) che il Ministero delle Politiche agricole e forestali si appresta a lanciare sul territorio nazionale e che è stata presentata oggi nel Parlamentino Mipaf. Scopo dell'iniziativa, come ha sottolineato il ministro Alfonso Pecoraro Scanio, "è quello di informare i consumatori ed i decisori di acquisto in particolare, sul diritto di essere pienamente informati sugli alimenti che il mercato propone loro, sulla possibilità di indirizzare le proprie scelte sui prodotti di qualità, sensibilizzandoli - con azioni mirate anche e soprattutto ai più giovani - affinchè possano effettuare scelte sicure dal punto di vista della salubrità e della qualità in genere degli alimenti". Il piano di comunicazione è formato da una serie di spot radiofonici e televisivi, da annunci stampa su periodici e quotidiani nazionali, dalla distribuzione di milioni di opuscoli (riguardanti la promozione dei prodotti di qualità) in allegato a vari giornali, da varie manifestazioni promozionali e da una campagna indirizzata agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dal nome "T.M.B. - Tu mangia bene". L'investimento previsto per l'intera campagna di sensibilizzazione - che partirà domani e si concluderà entro il prossimo mese di giugno - è di circa 18 miliardi di lire.