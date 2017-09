A Londra un ponte solare da record

Un ponte vittoriano costruito nel 1886 sarà restaurato e riqualificato per ospitare la nuova stazione ferroviaria di Blackfriars, a Londra. La particolarità? Verrà coperto con 4.400 pannelli fotovoltaici in grado di produrre un totale di 1.103 MW di energia elettrica. Una volta completati i lavori sarà la struttura solare più grande di tutta la città. Il progetto, seguito dalla Network Rail Limited (società che gestice le infrastrutture ferroviarie inglesi), è stato studiato per poter accogliere più passeggeri e migliorare il servizio dei treni. Il tetto fotovoltaico verrà aggiunto alla struttura storica e vedrà incorporati più di 6.000 mq di moduli fotovoltaici. "Stiamo creando una stazione spaziosa e moderna, in grado di offrire una vasta gamma di treni per i passeggeri - ha affermato Lindsay Vamplew, responsabile del progetto Blackfriars per la Network Rails - e contemporaneamente installeremo il più grande impianto di energia solare in Londra, che renderà Blackfriars più ecologica e sostenibile".