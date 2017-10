A mele spiegate!

Potatura corretta, terreno leggero e clima fresco sono le moderne premesse per avere mele bellissime. Ma la cultura popolare insegna anche che piantare grano saraceno intorno ai meli favorisce l?arrivo di insetti benefici e che legando una striscia di stoffa collosa alla base del tronco si tengono sotto controllo i parassiti della pianta. Il melo si coltiva in tutta Italia, ma la produzione si concentra soprattutto nell?arco alpino, Emilia Romagna e Campania. Le mele esistono in numerose varietà: nei mercatini talvolta si trovano anche le qualità più rare, come annurche e limoncelle. Le prime, tipiche della Campania, sono asimmetriche e un po? bruttine a vedersi, ma la loro polpa è succosa e il sapore intenso. Le annurche vengono tradizionalmente raccolte ancora acerbe dall?albero, per poi essere stese su un letto di paglia, rigirate di tanto in tanto, fino a completa e uniforme maturazione. Le limoncelle invece, ancor più rare, hanno un sapore asprigno ma gradevole. Sono utilizzate per fare il sidro. Anticamente venivano fatte cuocere nel forno a legna dopo aver cotto il pane. Venivano raccolte in ceste ampie e basse, che le donne si poggiavano sul capo, e poi vendute porta a porta, di casale in casale. Le mele, tutte, fortificano il sistema nervoso, abbassano la pressione sanguigna, tonificano i muscoli, sono antireumatiche, antibatteriche e antivirali. Contengono pectina - soprattutto nella buccia e nel torso ? la sostanza che ne costituisce la fibra e che ha l'effetto di abbassare il tasso di colesterolo nel sangue. Gli zuccheri sono presenti in forma consistente (13,7g), ma di una qualità adatta anche ai diabetici. Le mele sono ricche di potassio (125 mg) e contengono calcio, fosforo, ferro, vitamina C, vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina PP nella buccia. Ogni loro singolo elemento chimico, però, non è a se isolato: ciò che le rende uniche e benefiche per la salute è il risultato di un equilibrio tra gli elementi che le compongono, acquisito in milioni di anni di evoluzione. Paola Magni