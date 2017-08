A Milano prima unita’ spinale unipolare

All'ospedale Niguarda di Milano in prima fila in Aula magna, per la nascita dell'Unita' spinale unipolare per la riabilitazione dei pazienti con traumi alla spina dorsale, c'erano il presentatore Fabio Fazio accanto ai comici Gaspare e Zuzzurro; Dori Ghezzi in De Andre', i cantanti Ricky Gianco e Roberto Vecchioni e l'attrice Ottavia Piccolo. Sono trentasei posti letto di cui quattro con monitoraggio no-stop; servizi ambulatoriali e di day hospital; laboratori di cucina e 'fai-da-te'; un'aula informatica con dieci postazioni multimediali; palestra; piscina; sala giochi e due appartamenti per riabituare i pazienti prossimi alla dimissione alla vita tra le mura domestiche.A Milano prima unità di riabilitazione per traumi spinali.