A piccole dosi l’avena può combatter la celiachia

È il risultato di una ricerca svolta da gruppo di scienziati dell'Università di Kuopio in Finlandia. Per cinque anni i ricercatori hanno studiato le reazioni a piccole dosi di avena in sessantatre pazienti colpiti dal morbo celiaco, intolleranti ai cibi come grano e segale. Il risultato è confortante e inaspettato per i celiaci che possono tranquillamente mangiare avena anche per molti anni; ma attenzione: solo a piccole dosi!