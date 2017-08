A piedi lungo il “Cammino di Francesco”

Se si dubita che il cammino dei pellegrini conservi tutt?oggi certa attrattiva basta pensare a quanti, ogni anno, percorrono il Cammino di Santiago de Compostela, in Spagna. Si spostano a piedi, lo zaino in spalla, con poche cose che all?inizio sembrano davvero poche, ma che alla fine risultano essere più che sufficienti. Camminare a piedi fa sentire liberi, immersi in un continuo presente, fatto di nuovi volti, di luoghi che si assaporano lentamente... Forse i pellegrini moderni sono animati da una fede meno accesa rispetto ai colleghi del Medioevo, ma non per questo nutrono certo minor desiderio di conoscenza e di scambio tra culture diverse. Per questo l'APT di Rieti ha dato vita al "Cammino di Francesco", un percorso attraverso la Valle Santa di Rieti, uno dei luoghi più importanti nella storia della vita del Santo. San Francesco, infatti, attraversò la valle predicando, fondando santuari, compiendo miracoli e trovando rifugio per i suoi ritiri mistici. Il Cammino unisce i santuari che videro la presenza di Francesco: il santuario di Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo e il santuario di Greccio. Completano il pellegrinaggio l'ascesa al Monte Terminillo, per la visita alla reliquia del Santo, la tappa nel comune di Posta e l'escursione al Faggio di San Francesco, nel comune di Rivodutri. Il percorso si snoda lungo 80 km circa di strade e sentieri individuati dalla Scuola Forestale dello Stato di Cittaducale e resi percorribili (a piedi, in bicicletta, in mountain bike, a cavallo e in macchina) grazie al lavoro dei Comuni e delle Comunità Montane. Lontani dai percorsi del turismo di massa, i viandanti incontreranno una natura rigogliosa e incontaminata. Troveranno ospitalità all'interno dei santuari, dove potranno acquistare prodotti tipici e farsi timbrare l?apposito passaporto che certifica il pellegrinaggio. Documentato ed esaustivo il sito www.camminodifrancesco.it Laura Vascellari