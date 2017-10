A scuola da Bjork

Abbiamo parlato di Biophilia, l'ultimo album di Bjork, qualche mese prima della sua uscita (il disco è uscito il 10 ottobre scorso), e in quell'occasione abbiamo già sottolineato come si tratti di un progetto a tutto tondo, che invade il campo di varie arti e discipline, e di come la stessa artista abbia percepito il lungo tour di presentazione come un vera e propria installazione concettuale semipermanente. Iniziato a Manchester a giugno, il tour "live-residency" proseguirà nel corso dei prossimi tre anni, e toccherà otto città scelte in tutto il mondo. Lo spettacolo rimarrà in ogni città per un periodo di sei settimane, con due performance a settimana. Secondo la stessa Bjork le performance saranno una "meditazione sulla relazione fra musica, natura e tecnologia", così come d'altronde lo è l'intera carriera dell'artista, e comprenderanno musica dal vivo ed elementi multimediali. Ora, nei mesi di febbraio e marzo, l'artista islandese porterà il suo Biophilia a New York, alla New York Hall of Science dal 3 al 18 febbraio e alla Roseland Ballroom di Manhattan dal 22 febbraio al 2 marzo. Ma non finisce certo qui, e d'altronde Bjork a questo ci ha sempre abituati. Infatti, la cantante porterà a New York anche il suo Biophilia Educational Program. Costituito da una serie di incontri dedicati a ragazzi dai 10 ai 12 anni desiderosi di apprendere le scienze attraverso la musica (o viceversa?), i workshop contemplano molte affascinanti attività, come suonare con gli strumenti ideati personalmente dalla cantante (che sono poi anche quelli che lei stessa utilizza dal vivo), estrarre DNA da una cipolla e osservare la suddivisione della cellula su di uno schermo televisivo. In Islanda, dove si è già svolta in autunno, l'iniziativa ha avuto un così grande successo che la Reykjavik City Board of Education ha deciso di estenderla a tutte le scuole cittadine nei prossimi tre anni. Perché i bambini di oggi sono gli adulti di domani e la musica è e può fare cultura, e Bjork pare saperlo molto bene. Ecco il video che mostra dettagliatamente che cosa avviene durante i workshop.