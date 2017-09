A tutta birra… verso un mondo migliore!

Cosa succede quando l?esperienza dei maestri birrai fiamminghi incontra materie prime eque e solidali, prodotte e commercializzate nel rispetto dei diritti dell?uomo e dell?ambiente? Succede che nasce una birra speciale, ricca di storia e di biodiversità. Una nuova occasione per gustare un prodotto ad alta qualità e dignità e per rendere equo e solidale anche il tradizionale rito della birra. La birra altromercato viene prodotta da un?antica ?brouwerji? belga situata nei pressi di Gent, le cui origini risalgono al XVII° secolo. Realizzata con metodi classici e garantita dalla tradizione belga, è caratterizzata in particolar modo dalla doppia fermentazione: una prima che ha luogo durante il normale processo produttivo; una seconda che si completa in bottiglia, donando alla birra un sapore speciale e una distintiva torbidità d?aspetto. Negli ingredienti, ai classici orzo e malto si affiancano riso, quinoa e zucchero di canna del commercio equo e solidale, per un totale in valore pari al 62% (acqua esclusa). Ne risulta una birra di struttura e corpo importanti, disponibile sia nella versione chiara, più delicata al palato, sia in quella scura, dal gusto più persistente. Una birra equa e solidale con un particolare valore aggiunto: l?alto tasso di biodiversità, grazie alla presenza della quinoa dalla Bolivia e del riso dall?India. La quinoa, pianta coltivata da oltre 5000 anni sugli altipiani delle Ande, è da sempre cibo essenziale e pianta sacra per le popolazioni andine, grazie alle numerose proprietà nutritive contenute nei suoi semi tondi, simili a quelli del miglio. Minacciata dall?avanzare delle monoculture e difesa dalle popolazioni indigene come prezioso elemento di identità culturale, è divenuta simbolo di biodiversità per il commercio equo e solidale, che ha contribuito a difenderne la coltivazione consentendone uno sbocco sul mercato occidentale. I consumatori del commercio equo hanno imparato a conoscerla dapprima sottoforma di semi, poi come nota particolare in alcuni dei prodotti più tradizionali della nostra cultura alimentare, come la pasta altromercato ? realizzata in parte con farina di quinoa ? e la birra. Dall?India viene invece il riso, parte del quale proviene da Navdanya, realtà fondata dall?economista e scienziata Vandana Shiva per proteggere la biodiversità ? intesa come base del sostegno culturale e materiale del popolo indiano e rappresentata innanzitutto dalla coltivazione sostenibile del riso ? e per difendere le sementi tradizionali dall?invasione di quelle transgeniche. Gaia Garancini