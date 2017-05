Se abiti con un fumatore è come se vivessi a Pechino

Vivere con una persona che fuma significa esporsi a un grado di inquinamento pari a quello di una città invasa dallo smog, come possono essere Pechino o Londra. La notizia arriva da uno studio dal titolo Fine particulate matter concentrations in smoking households: just how much secondhand smoke do you breathe in if you live with a smoker who smokes indoors? condotta su un campione di 110 case scozzesi da un gruppo di ricercatori guidato da John Cherrie dell’università di Aberdeen, nel Regno Unito, e pubblicata su Tobacco Control, una rivista che si occupa di divulgare gli effetti e le conseguenze del fumo sulla salute, l’economia e la società. Nelle 93 case abitate da persone che fumano, le polveri sottili, quelle più sottili (pm 2,5) e quindi più pericolose perché in grado di insinuarsi più facilmente nei polmoni, hanno raggiunto livelli che superano di dieci volte quelli registrati nelle 17 case libere dal fumo delle sigarette. Un dato che fa concludere che, nel lungo periodo, le persone che non hanno il vizio del fumo, ma che vivono insieme a fumatori, è come se risiedessero in una delle città più inquinate al mondo, come la capitale cinese o quella britannica. E questo vale molto di più per i bambini e le persone anziane che normalmente passano più tempo entro le mura domestiche.