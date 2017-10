Abitare in salute. Abitare in Energy Home

Meraviglia, che già da anni si occupa di problematiche legate all'inquinamento e alla situazione ambientale, ha scelto di costruire Energy-Home, case a basso consumo energetico che consumano meno dei normali edifici e riducono drasticamente le emissioni di CO2 nell'atmosfera e di compensare le emissioni prodotte dai cantieri per la realizzazione degli immobili. La qualità di una Energy Home non è semplicemente limitata al rispetto dell?ambiente ed al risparmio energetico. Meraviglia è partita dal fatto che nei paesi industrializzati gli individui passano la maggior parte del loro tempo in ambienti costruiti. Le persone hanno ormai una grande consapevolezza dei rischi che l'inquinamento esterno ha per la salute; molto minore è la presa di coscienza dei rischi che si possono nascondere negli ambienti domestici, dovuti alla concentrazione di vari agenti inquinanti. Gli studi condotti a livello internazionale individuano, infatti, negli ambienti chiusi una concentrazione di sostanze dannose che supera quelle che si trovano all?esterno; l?impiego di materiali di bassa qualità nell?edilizia e, soprattutto, nella produzione di mobili, l?adozione di stili di vita che portano ad un uso diffuso di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici, il largo consumo di prodotti quali insetticidi, deodoranti per l?ambiente, detersivi e detergenti hanno introdotto nuove fonti di rischio, soprattutto per le persone anziane e i bambini. Tra i principali effetti collaterali ci sono problemi respiratori ed allergici in generale. Per questo Meraviglia ha deciso di investire parte delle proprie risorse nel monitorare queste situazioni e nel verificare, tramite analisi campione, la qualità delle proprie residenze. I risultati sono assolutamente soddisfacenti. Questo è possibile grazie ad una stretta collaborazione con il centro tedesco ?Sentinel-Haus®? ad oggi un centro Europeo riconosciuto al livello internazionale in grado di rilasciare certificazioni inerenti la buona qualità dell?aria negli ambienti costruiti. Per Sentinel-Haus il costruire sano è uno standard basilare di una qualità edilizia che deve rappresentare il riferimento per qualunque abitazione. Meraviglia S.p.A. ha posto a requisito fondamentale delle proprie residenze il principio secondo cui: ?in una residenza di qualità, individui sani debbano rimanere tali, mentre le persone maggiormente sensibili debbano poter vivere meglio. Una Energy- Home è anche questo? Meraviglia S.p.A.