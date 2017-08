Tenda bio

In principio era... la tenda. Tra i primissimi ripari dell'essere umano, non c'è dubbio, c'è stato un intreccio di foglie, un tessuto vegetale, una pelliccia, un tetto costruito con gli elementi naturali del luogo. In principio era... l'abitar viaggiando. La vita nomade, l'assoluta autonomia da ogni istinto di possesso, sulla terra e sugli altri simili. E oggi? Oggi non c'è uno strumento della civiltà, pur tecnologicamente evoluto che sappia, come la tenda, mantenere vivo e contemporaneamente appagare questo bisogno innato di libertà. Anche le tende come le case in bioarchitettura, progettate con l'ausilio di materiali "intelligenti" ed ecologici, non vengono stravolte nelle loro forme e funzioni, ma vengono pensate per essere compatibili con l'ambiente rapportandosi in modo equilibrato con esso. Partendo da una tenda a guscio, normalmente in commercio, è possibile pensare e realizzare per il campeggiatore del futuro (prossimo) una tenda completamente naturale da utilizzare per un campeggio di tipo stanziale, e una con materiali completamente riciclabili più adatta a "viaggi avventurosi". La prima, il cui prototipo è in fase di studio per una eventuale commercializzazione, vede come protagonista assoluto il cotone biologico (coltivato senza pesticidi, rispettando la fertilità del suolo e avviato a processi di lavorazione che non utilizzano sostanze conservanti artificiali), materia prima con la quale realizzare sia il telo interno che quello esterno, reso impermeabile da una sostanza atossica e biodegradabile. I teli sono colorati con sostanze vegetali. Con un tessuto di cotone spalmato con lattice puro viene realizzato il catino, con il bambù la struttura, con bottoni di legno e cordini di canapa la porta. La seconda è tutta realizzata in terital, un poliestere: dal telo superiore, a quello inferiore, e così anche il pavimento, la zanzariera, le cerniere, il filo di cucitura e la paletteria. Il Terital è un materiale molto leggero proveniente dal riciclaggio di bottiglie di plastica dal quale si ottengono tessuti impermeabili. Inoltre può essere riciclato al 100% senza dover scomporre la tenda in elementi distinti. Denise Romani