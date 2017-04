Auto senza conducente, nel 2027 su strada grazie a Bosch e Mercedes

Negli ultimi anni, il termine guida autonoma è entrato prepotentemente nel vocabolario automobilistico. Svariati costruttori vantano già ora dei sistemi di assistenza al conducente definiti “autonomi”, ad esempio Tesla, Mercedes-Benz e Bmw, sebbene al guidatore sia richiesta una soglia di attenzione non inferiore al consueto e, soprattutto, l’uomo sia tuttora chiamato a intervenire nelle situazioni d’emergenza. L’orizzonte rappresentato dalle vetture che guidano da sole al cento per cento è ancora di là da venire. In un futuro remoto? Non proprio. Entro un decennio dovremmo veder circolare i primi veicoli totalmente privi d’apporto umano. Parola di Bosch e Mercedes-Benz.

Con Bosch e Daimler le auto diventano “intelligenti”

Sarà il veicolo a raggiungere i passeggeri

Le vetture si prenoteranno con lo smartphone