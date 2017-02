Aceto dei quattro ladri

La leggenda narra che durante la terribile peste che colpì Tolosa nel 1630, quattro ladri, non tenendo conto del rischio di contagio, entravano nelle case degli appestati, moribondi o morti per depredare le loro ricchezze. Arrestati furono condannati all'impiccagione. Un giudice intelligente e curioso si era però chiesto come facevano a non essersi contagiati, nessuno dei quattro. Li interrogò promettendo loro la grazia se avessero rivelato l'interessante segreto. I ladri risposero che due volte al giorno si bagnavano i polsi e le tempie con un macerato di varie erbe, tra cui salvia, rosmarino, timo e lavanda. Che da quel giorno prese il nome di aceto dei quattro ladri. Da allora si cominciò a produrre in tutta la Francia un aceto balsamico con i suddetti ingredienti, detto "aceto dei quattro ladroni", che, si diceva, proteggesse dalle malattie infettive.

Come preparare l'aceto dei quattro ladri