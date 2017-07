Acido ialuronico per il benessere della pelle e delle articolazioni

L’acido ialuronico ha la capacità di legare a sé un enorme numero di molecole di acqua che trattiene per mantenere il giusto grado di idratazione, turgore, viscosità dei tessuti. Normalmente prodotto dall’organismo, assume particolare importanza in tessuti come la pelle e le articolazioni. Non a caso è noto per le sue applicazioni in ambito cosmetico, per attenuare le rughe ed inestetismi della pelle e per mantenerla tonica e luminosa; mentre gli sportivi vi ricorrono nelle situazioni di sovraccarico, per lenire i fastidi acuti delle articolazioni, o nei casi in cui le articolazioni faticano a muoversi. A livello articolare, infatti, agisce come molecola anti-urto lubrificante proteggendo le estremità ossee dall’usura nel tempo.

Cos'è l'acido ialuronico

Assunzione