Acoustic Arabia - AA VV Dopo la dance e il pop nordafricani la Putumayo propone un viaggio più orientato alla musica "da ascoltare"; dolce e speziata come la tajine. Niente noiosi brani per etnomusicologi. Al contrario brani contemporanei da Algeria, Sudan e altri paesi del Maghreb e del Medio Oriente. Un sound moderno che vi accompagnerà in un viaggio rilassato e fonte di ispirazioni. Tra gli artisti più famosi la cantautrice algerina Souad Massi e il leggendario pianista Maurice El Medioni, ottuagenario musicista ebreo di Oran, in Algeria.