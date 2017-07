Acoustic France – AA VV

Acoustic France - AA VV Una collezione che racchiude canzoni contemporanee e pop acustico sia di artisti affermati che emergenti nella nuova scena musicale d'Oltralpe. Giovani che prendono ispirazione dallo stile delle generazioni precedenti ma le uniscono a suoni folk, tzigani, bossa nova e jazz per creare qualcosa che è moderno e molto gradevole da ascoltare. Nel cd si trovano anche dei francesi che non lo sono poi al 100%; da Carla Bruni al cantautore canadese Pascal Lejeune, ai californiani Rupa & the April Fishes la cui leader e cantante è originaria del Punjab.