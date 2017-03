Acqua e oli per la pelle

Le essenze naturali che proteggono la cute hanno lunga tradizione popolare e anche prima della cosmesi ufficiale piante e unguenti hanno sempre idratato e nutrito pelle e mucose. L'elicriso è una pianta ricca di potassio e magnesio, ma anche di ferro e sodio. Ha un potere antiossidante forte che permette di utilizzarlo come anti-aging. Il suo estratto può essere unito a una crema a a base di argilla, da applicare due sere alla settimana. Il fiordaliso è un vero tonico ed è indicato per le proprietà decongestionanti: occhiaie e palpebre gonfie ne trarranno giovamento se usato con impacchi di cotone, mischiato ad acqua tiepida. Il mandarino contiene la tiratina, che riduce la sintesi di melanina: 2 gocce del suo olio essenziale, unito all?olio di mandorle dolci, prevengono le macchie brune e la loro formazione. Una buona base per usufruire del potere di questi rimedi naturali è l'olio di Jojoba, che lavora in modo profondo sul derma e sul collagene, fino alle fibre di elastina: ha una naturale affinità per il sebo dell?epidermide e questo gli permette di mantenere la pelle morbida e vellutata. L'olio di Neroli (ottenuto dai fiori bianchi dell?arancio) è una fonte di luminosità per la pelle, soprattutto per quella trascurata o disidratata: 2 gocce essenzial di questo olio possono essere mescolate all?olio di Jojoba oppure all?olio di pesca, per un massaggio delicato per viso e collo. Infine l'Olio di Rosa Mosqueta, essenza del femminile, preziosa e profumata, ricca di acidi grassi polinsaturi, soprattutto di acido linoleico e di vitamina E. E? un vero fitoestrogeno, un arricchente naturale per la pelle delle donne che risentono dell?impregnazione estrogenica. Ma soprattutto ha una fragranza con grande potere di attrazione e di grande richiamo: un ferormone naturale. La Rosa Mosqueta è adatta per ogni età come olio per il corpo intero. Dottoressa Stefania Piloni