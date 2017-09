Acquedotti: c’è da fidarsi ?

In realtà, se per salubrità si intende assenza di germi patogeni e di sostanze tossiche, l'acqua proveniente dagli acquedotti è sufficientemente sicura, perché subisce una serie di controlli maggiori rispetto all'acqua che viene imbottigliata, e ha parametri più restrittivi ai quali sottostare. Il massiccio consumo di acqua in bottiglia è in molti casi ingiustificato: infatti dei circa 13.500 acquedotti della rete idrica due terzi di essi erogano l'acqua così come è prelevata dalla fonte, senza alcun trattamento. Esattamente come avviene per le acque in bottiglia. Con un'unica differenza: l'acque proveniente dagli acquedotti subisce controlli più rigorosi e i parametri riguardo ad alcuni inquinanti sono più restrittivi. Non è così tranquillizzante invece la qualità dell'acqua fornita dagli acquedotti che fanno ricorso a trattamenti di clorazione prima di distribuire l'acqua agli utenti. La clorazione delle acque è il trattamento più utilizzato in Italia per eliminare i microrganismi. Questo trattamento, utilizzato negli acquedotti della maggior parte delle città italiane, prevede che l'acqua venga "disinfettata" mediante l'uso di cloro, che sciogliendosi in acqua si trasforma in ipoclorito (candeggina). L'ipoclorito a sua volta reagisce con la materia organica portando alla formazione di trialometani, un gruppo di composti in buona parte cancerogeni per l'uomo. Un recente progetto di ricerca condotto da Greenpeace, ha evidenziato come i trialometani siano presenti in molti campioni di acqua potabile di alcune città italiane (ad esempio a Roma, Milano, Torino. Esistono tuttavia, e in alcuni acquedotti sono già in funzione, metodi di disinfezione delle acque che non prevedono l'uso del cloro, come ad esempio l'uso combinato di raggi ultravioletti e di acqua ossigenata. Questi sistemi non comportano alcun rischio per la salute umana. Basterebbe sostituire la clorazione con questi metodi alternativi per poter sempre considerare l'acqua dei nostri rubinetti sicura. Gabriele Garbillo