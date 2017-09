ADoC lancia la linea bio di alimenti per cani e gatti

Un mercato in continua espansione e, soprattutto, un ambito commerciale sempre più qualificato e sicuro per il consumatore finale: stiamo parlando del comparto relativo agli alimenti per cani e gatti, un settore che sta crescendo in modo esponenziale nel nostro Paese per soddisfare al meglio le esigenze degli oltre 60 milioni di animali da compagnia presenti nelle case degli italiani (fonte Euromonitor).

Gli alimenti biologici nella ciotola

Nasce ADoC DRY BIO!

I punti di forza di ADoC DRY BIO

Formati e varietà

