Le adolescenti che mangiano tanta frutta e verdura si proteggono dal cancro al seno

I ricercatori dell’università di Harvard non hanno dubbi: esaminando la storia clinica e le abitudini alimentari di oltre 44.000 donne ne risulta che il consumo abbondante di fibre durante l’adolescenza è correlato ad un minor rischio di sviluppare cancro al seno negli anni a seguire. Rispetto alle giovanissime poco avvezze a mangiare cibi ricchi di fibre (14 grammi al giorno in media), le grandi consumatrici di fibre (28 grammi al giorno in media) hanno mostrato una riduzione del 16 per cento della probabilità di ammalarsi di questa patologia nel corso della vita, e del 24 per cento di ammalarsi prima della menopausa.

Quante fibre servono?