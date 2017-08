Respirazione contrazioni e parto

L'esperienza del parto comporta inevitabilmente la presenza del dolore, che per la maggior parte delle donne coincide con il punto di massima intensità delle contrazioni. Molte di loro però raccontano di un'esperienza emozionale profonda, dove il dolore cedeva il passo a regressioni più intime, semplici e primitive, che salivano dal ventre, non a caso sede delle nostre sensazioni più profonde. Chi ha vissuto il parto in questo modo è quindi riuscita a perdere il controllo, ad abbandonarsi al processo della nascita che si svolge naturalmente, tenendo a bada ansia e paura, la cui presenza influisce negativamente sulla percezione del dolore stesso. L'arte del respiro, come anche la tradizione biblica insegna, ha un ruolo fondamentale nel dare la vita e può aiutare la futura mamma a raggiungere lo stato desiderato. I metodi insegnati nella maggior parte dei corsi di preparazione al parto però mettono l'accento sull'inspirazione e sul trattenere l'aria, il che porta ad una respirazione forzata e contrastante con la caratteristica principale del parto,cioè l'emissione. Concentrandosi sull'espirazione, come avviene in diverse forme di meditazione basate sul respiro, è invece possibile raggiungere la calma mentale ed accedere ad un più profondo stato di meditazione. L'emissione dell'aria può essere accompagnata da suoni liberatori, così come da vocali allungate usate come mantra, che sembrano stimolare la secrezione di endorfine, noti antidolorifici naturali, aiutando così la donna nel difficile compito di diventare madre. Anna Paioncini