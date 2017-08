Affrontare e superare la depressione post-parto

Questo disturbo ha senz'altro un'eziologia biologica, dovuta cioè allo sbalzo ormonale che accompagna il parto, ma vanta anche un'eziologia psicosociale, in quanto nelle società industrializzate si sono persi quei costumi e quei riti che accompagnavano un tempo la puerpera, facendola sentire protetta ed appoggiata. Va comunque precisato che esistono due livelli di disagio psicologico: il primo, detto "baby blues", insorge due o tre giorni dopo il parto, non opprime tutta la giornata e tende a migliorare nell'arco di quindici giorni. Ben diverso è il secondo livello di disagio, quando il baby blues si trasforma nella vera e propria "depressione post-parto", colpendo circa il 10 per cento delle donne che manifestano i sintomi di cui sopra in maniera accentuata e persistente. A rendere più temibile tale patologia c'è il timore che, sulla base di un recente studio pubblicato sullo Psychological Science, la mamma depressa possa condizionare l'apprendimento del bambino, in quanto meno incline a quella stimolazione verbale e gestuale, ritenuta fondamentale per la salute del neonato. Ecco quindi alcuni suggerimenti e cure naturali per prevenire ed alleviare il "baby blues", in modo da scongiurare le ben più gravi complicazioni.