Africa, 5 nazioni mettono al bando i combustibili fossili europei

Hanno valori di zolfo 378 volte più alti di quanto concesso in Europa. Senza contare gli alti valori di benzene e di idrocarburi aromatici vietati all'interno del vecchio continente. Venduti però all'estero, in particolare in Africa. Sono i cosiddetti “combustibili sporchi”, come il diesel per autotrazione, che da dicembre non verrà più acquistato da 5 nazioni dell'Africa occidentale.

Stop ai combustibili fossili “sporchi”

In Africa crescono le rinnovabili