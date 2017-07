Africa: 4800 km su un’auto elettrica

Dopo aver partecipato nel 2010 alla più lunga spedizione a bordo di un mezzo elettrico, da Parigi a Shangai, per il pilota Xavier Chevrin è questa la sfida più ardua. Partito dal quartier generale Unep a Nairobi, ora dovrà attraversare grandi parchi e riserve naturali di Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana e Sudafrica, fino alla destinazione finale, Johannesburg. Mentre lui è alla guida, Vivien Floris gira video, che durante il viaggio vengono inviati (quando trovano una connessione) al blog del sito della missione. L'avventura dovrebbe durare circa un mese e mezzo. Powered by Venturi Il veicolo è una versione modificata dall'azienda francese Venturi dei furgoncini utilizzati dal servizio postale francese: per sopportare il test d'endurance è stato equipaggiato con tre batterie al posto di una sola e sospensioni rinforzate. Può coprire 500 km senza ricarica alla velocità massima di 100 km orari e ha una capacità di 750 kg. Per ricaricare completamente le batterie servono sette ore. Suscita curiosità. La domanda più frequente durante il viaggio "non è 'mostrate i vostri documenti' - racconta Chevrin sul sito web - ma 'aprite il cofano'. Nel momento in cui ci si ferma, altri veicoli si bloccano e decine di persone accorrono per vedere 'l'auto pulita'", che spicca sia per la sua silenziosità che per il suo colore nero e arancio. Non è un'auto a benzina. Pro e contro Secondo il prossimo rapporto Unep sullo stato dell'ambiente, l'attuale sistema dei trasporti basato sui carburanti fossili incide su un quarto delle emissioni globali di gas serra, una cifra destinata ad aumentare di almeno un terzo nei prossimi decenni. "Vogliamo dimostrare che l'elettricità è una fonte di energia alternativa che può essere usata nei trasporti" ha spiegato Chevrin. Come fra Shangai e Parigi, durante il viaggio il pilota dovrà fare affidamento sugli abitanti del posto per ricaricare le batterie. Una cosa non del tutto ovvia in Africa, dove sono frequenti interruzioni del servizio. L'auto non ha un generatore di emergenza, quindi non può permettersi di rimanere a corto di energia. Missionafrica.fr La missione è patrocinata dall'iniziativa Onu 2012 sull'energia sostenibile per tutti ed è cofinanziata dalla Fondazione del principe Alberto II di Monaco. L'obiettivo è duplice. Serve a testarel'affidabilità dei motori elettrici, ma anche a scoprire e mettere in luce situazioni di degrado in un continente in cui ancora rimangono zone non servite dall'energia elettrica. E' la prima volta che un mezzo 100% elettrico tenta di arrivare da Nairobi e Johannesburg senza assistenza. "Abbiamo usato motori a combustione per oltre un secolo - ha detto Chevrin alla partenza - ma ora c'è una nuova rivoluzione. Nel giro di pochi decenni sarà logico per tutti avere un'auto elettrica perché risponde alla filosofia di avere più cura di come usiamo l'energia".