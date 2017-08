Maschere d’Africa

Scolpire oggetti in legno è stata a lungo la forma d'arte espressiva più diffusa nell'africa sud-sahariana. Si lavorava senza bozzetti o studi preliminari, direttamente sulla materia, rifacendosi a modelli già noti a coloro ai quali gli oggetti erano indirizzati. Queste opere di autori anonimi - se ne conosce solo l'etnia in qualche modo rintracciabile nello stile usato - ci raccontano molto di una cultura dove la produzione artistica è legata al potere e alla religione. Le maschere, raffiguranti antenati e divinità, hanno come modelli il volto umano o le teste d'animali. Indossate durante la danza rituale non rappresentano, ma sono la divinità che simboleggiano, tanto è vero che in molte società africane vengono toccate solo dagli iniziati. Usate nei riti funerari di membri importanti della comunità e in rituali propiziatori, le maschere hanno diverse tipologie. Ci sono monumentali maschere da spalla con copricapo indossate per le cerimonie della seminagione e raccolta del riso, ci sono maschere-casco come quella realizzata da un artista di etnia bandu che riproduce visi femminili triangolari incorniciati da eleganti capigliature intrecciate che scendono su grassi colli simbolo di ricchezza o come quella che abbina tratti umani a fauci di iena e denti di facocero rimandando alla mostruosità del caos primordiale della boscaglia. Ci sono maschere avimorfe con sembianze di gufo, maschere zoomorfe con teste di lepre o raffiguranti il bufalo selvaggio come quella forgiata da un artista d'etnia mama usata nella danza in onore degli spiriti degli antenati. Bellissime le maschere kple-kple, usate per la danza goli, dove la forma discoide rimanda alla forza del sole. Africa Nera. Arte e Cultura al Museo Civico Archeologico di Bologna fino al 29 settembre 2002 http://www.comune.bologna.it/Musei/Archeologico Graziella Ceruti

