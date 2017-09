Africa subsahariana e Europa dell’Est: due situazioni, un problema

Attualmente, l'epidemia da HIV/AIDS costituisce uno dei principali ostacoli alla sviluppo economico dell'Africa Subsahariana, che rimane di gran lunga la regione più colpita al mondo. Nell'ultimo anno, secondo le stime dell'UNAIDS, circa 3.5 milioni di africani si sono infettati con l'HIV. Solo in Sudafrica ogni giorno si calcolano 600 decessi per AIDS.



Secondo le proiezioni, tra il 2000 e il 2020, 55 milioni di Africani moriranno prima di quanto non accadrebbe se non ci fosse l'AIDS, partendo dall'assunto che i programmi di prevenzione e cura avranno solo un modesto impatto sulla diffusione dell'epidemia nei prossimi due decenni.



In Sudafrica, il numero dei morti tra i giovani a causa dell'AIDS, per esempio, dovrebbe raggiungere il suo picco tra il 2010 e il 2015, quando si stima che il numero delle morti tra le persone tra i 15 -34 anni sarà 17 volte maggiore di quanto non accadrebbe se l'AIDS non esistesse.



La maggioranza delle persone sieropositive sono donne, soprattutto tra le giovani generazioni. Nell'Africa Subsahariana le infezioni avvengono prevalentemente attraverso i rapporti sessuali e trasfusioni di sangue infetto.



Accanto ai fattori socio-economici, altre situazioni intervengono in quest'area ad alimentare la diffusione dell'epidemia. Le guerre endemiche e i conseguenti spostamenti massicci della popolazione, insieme alla distruzione del sistema sociale, aumentano la vulnerabilità alle infezioni di migliaia di persone.



Nell'Africa Subsahariana, la capacità di imprimere un segno di svolta all'epidemia dipenderà soprattutto dall'impegno dei governi locali e della comunità internazionale nel voler incrementare le risorse finanziarie ed adottare programmi nazionali di prevenzione e cura.



Accanto a strategie a lungo termine volte a ridurre gradualmente l'impatto dell'epidemia, occorre intervenire subito per proteggere le persone sieronegative e assicurare l'accesso ai farmaci antiretrovirali.



Europa dell'Est



In questa regione, l'epidemia da HIV/AIDS si sta diffondendo ad un ritmo impressionante. Nell'ultimo anno, si sono registrate circa 250.000 nuove infezioni, portando ad 1 milione il numero di persone con HIV/AIDS. La Federazione Russa rimane di gran lunga la più colpita, anche se in questi ultimi anni la diffusione del virus sta preoccupando molti altri Paesi.



Mentre i tre quarti delle infezioni sono correlate allo scambio di siringhe tra consumatori di stupefacenti, la percentuale di quelle correlate ai rapporti sessuali è in drastico aumento.



Per quanto riguarda l'area balcanica, i dati disponibili appaiono poco affidabili, considerata la debolezza dei sistemi di sorveglianza. Benché non ci si trovi di fronte a veri e propri focolai epidemici, è certo che la fragilità socio-economica e psicologica seguita al conflitto renda oggi la popolazione locale, in specie quella giovanile, più vulnerabile all'infezione da HIV. A preoccupare, nelle aree metropolitane, è soprattutto il crescente consumo di stupefacenti per via endovenosa e la tendenza allo scambio di siringhe.



Numerosi fattori concorrono a rendere quest'area particolarmente a rischio rispetto alla diffusione dell'HIV/AIDS. L'apertura dei confini ha immesso diversi Paesi nel circuito del traffico internazionale di droga. Il passaggio ad un'economia di mercato e lo smantellamento delle strutture del passato regime vanno di par passo con la disoccupazione di massa e la forte insicurezza sociale. L'abbandono scolastico è sempre più frequente, mentre la sanità pubblica è minata dai forti tagli di bilancio e dalle privatizzazioni.



In Moldova, dove Lila CEDIUS sta lavorando insieme a ICS, povertà e disoccupazione sono le dimensioni nelle quali si trovano a vivere i giovani. Vi è un basso accesso a servizi sanitari, educativi e ricreativi e un veloce incremento dell'uso di droghe e altre sostanze che può portare velocemente ad una forte diffusione dell'AIDS, soprattutto se non viene messa in atto velocemente una strategia di intervento. La disoccupazione raggiunge il 18.3% tra i giovani dai 15 ai 24 anni. In base alle stime più recenti, la Repubblica della Moldavia è oggi il quarto paese tra gli stati indipendenti per il tasso di prevalenza dell'HIV/AIDS nei giovani. La percentuale di adolescenti sieropositivi sembra ammontare al 15% del totale.



Fonte: Lila CEDIUS

Centro per i Diritti Umani e la Salute - LILA





Indietro