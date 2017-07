AfroCubism

Ecco l'incontro tra Cuba e Mali che stava alla base del progetto Buena Vista Social Club Ciò che doveva essere fatto alla fine ha trovato compimento. L'incontro tra Cuba e il Mali, che stava alla base del progetto che Ry Cooder e Nick Gold avevano in testa nell'ormai lontano 1996, non si poté realizzare per un disguido che impedì ai musicisti africani di raggiungere l'Avana. In alternativa nacque il Buena Vista Social Club, che divenne uno straordinario successo internazionale e fece conoscere i musicisti della vecchia guardia cubana a tutto il mondo. A quattordici anni di distanza, quel vecchio progetto di sondare quanto la musica caraibica avesse influenzato l'evolversi di quella maliana può finalmente vedere la luce. E anche se non si sono potuti recuperare tutti i personaggi che si sperava (purtroppo molti sono scomparsi), i meno anziani della compagnia si sono di buon grado resi disponibili a tuffarsi nella contaminazione. Eliades Ochoa, ha messo a disposizione il suo tres, la sua voce e ha portato con sé l'inseparabile Grupo Patria, in modo da duettare con la kora di Toumani Diabaté, l'ngoni di Bassekou Kouyate, la chitarra elettrica di Djelimady Tounkara, la voce di Kasse Madi Diabaté e il balafon di Lassana Diabaté. Ne è uscita una session stellare, che questa volta non ha mancato l'appuntamento in sala di registrazione, dando origine a questo Afrocubism che, manco a dirlo, regala atmosfere delicate e ispiratissime. Un incontro che va oltre la barriera generazionale - visto che molti musicisti africani sono ancora parecchio giovani, al contrario della maggior parte dei cubani che viaggiano verso i 70 anni - e mira a coordinarsi sui riferimenti comuni pur lasciando spazio alle peculiarità specifiche. C'è naturalmente ritmo, ma non quanto ce ne saremmo aspettati: le session puntano a creare un tappeto molto discreto e interattivo dal punto di vista strumentale, quasi una preparazione alla vocalità che molto cambia a seconda di chi si cimenta, per via del timbro, della potenza e dell'evocazione. Formidabile Kasse Madì Diabaté, che riassume la tradizione africana di stampo mandingo; più prossima ai canoni occidentali, invece, quella di Ochoa. Il virtuosismo strumentale è al servizio del gruppo e dunque i solo di kora, balafon o très non sono mai fini a se stessi, ma servono piuttosto a introdurre un suono compatto, evocativo e sempre di grande intensità. È la canzone a indirizzare verso la prevalenza africana o cubana che, per quanto cerchino di intersecarsi, mantengono un inevitabile legame con la propria storia e cultura: basta ascoltare Al Vaiven De Mi Carreta e La Culebra piuttosto che Karamo o Djelimady. Un must per chi ha già amato Buena Vista. Roberto Caselli