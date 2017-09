Agar-agar

Nome botanico Il termine agar-agar (Gelidium amansii) Storia Il termine agar-agar è stato coniato in Malesia per indicare un gruppo di alghe rosse, appartenenti alle Rodoficee, utilizzate per preparare le gelatine alimentari. Principi attivi Quelli individuati consistono essenzialmente in mucillagini, per circa il 70 per cento, acqua, cellulosa e sostanze minerali. Azione terapeutica Se utilizzato nella giusta dose, è un ottimo antifame, da assumere circa 20 minuti prima di mettersi a tavola. Se ne può sciogliere un cucchiaino in acqua a temperatura ambiente, girando velocemente e bevendo il tutto. È bene far seguire almeno da un altro bicchiere d'acqua. Si tratta di un ottimo rimedio casalingo, per non presentarsi a tavola con troppa fame, in particolare nei giorni di festa, onde evitare inutili abbuffate. Altre applicazioni Fin dai tempi dei nostri nonni, l'agar agar viene utilizzato nella preparazione di ricette casalinghe. È, infatti, un ottimo sostituto della gelatina di pesce, rispetto alla quale offre il vantaggio di non avere alcun sapore e di non lasciare alcun retrogusto. Oltre che nella preparazione delle gelatine di frutta e di marmellate, dove viene impiegata per solidificare riducendo così i tempi di cottura e la perdita dei principi vitaminici, è ingrediente indispensabile di budini, bavaresi, aspic dolci o salati. Forme di presentazione Vengono essiccate lungamente al sole e fatte bollire per estrarne la mucillagine, che è la parte utilizzata. Se posto in acqua, l'agar si rigonfia in quanto possiede una straordinaria capacità igroscopica, vale a dire di assorbire liquidi. Quello proveniente dal Giappone arriva a trattenere fino a 200 volte il suo peso e viene considerato proprio per questo motivo, di migliore qualità. In erboristeria si possono acquistare confezioni che contengono agar in polvere. Controindicazioni È bene attenersi alla dose che consigliamo e limitare la frequenza delle somministrazioni, per evitare effetti lassativi. L'agar non va inoltre assunto in concomitanza con farmaci, onde evitare il malassorbimento di questi ultimi, riducendone o vanificandone l'efficacia.