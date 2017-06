Agopuntura made in Cina

Studiare agopuntura in Cina rimane nel vissuto di molti medici occidentali un obiettivo importante per verificare e qualificare le proprie conoscenze, ma quale è il percorso di formazione previsto nel Paese in cui è nata la terapia con gli aghi? È questa curiosità a farci incontrare Liu Qin che applica da parecchi anni l'agopuntura in Italia e ha compiuto i suoi studi presso l'Università di Pechino, dove è nato. Dottor Liu, qual è dunque nel suo Paese l'iter di studi per diventare agopuntori? Ci si deve laureare in medicina con un curriculum di studi esattamente come il vostro, con le stesse nozioni che si apprendono in Occidente. Io, ad esempio, prima di scegliere di diventare agopuntore ho lavorato come ricercatore medico e neurochirurgo. La medicina tradizionale cinese, di cui l'agopuntura fa parte, viene allora studiata separatamente? No, è parte integrante del normale corso di laurea in medicina. La preparazione degli studenti si basa principalmente sulle conoscenze scientifiche, ma contemporaneamente si richiede anche un approfondito studio della medicina tradizionale, agopuntura e fitoterapia cinese comprese. È stato Mao Tse-Tung a valorizzare questo aspetto della cultura della Cina: "Camminare su due gambe", diceva, "una è la medicina occidentale, l'altra quella tradizionale cinese".

di Licia Borgognone