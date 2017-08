L’agricoltura che tutela la biodiversità

C'è un'agricoltura di piccola scala, quasi invisibile per i grandi numeri dell'economia, ma che produce la maggior parte del cibo di cui ci nutriamo. Un'agricoltura indispensabile per mantenere fertile la terra, per tutelare la diversità di paesaggi, piante e animali, per conservare i saperi, le tecniche e i prodotti locali. Per difendere questo tipo di agricoltura, a fine febbraio si è tenuto a Szeged, in Ungheria, il sesto Forum europeo dei contadini europei riuniti sotto lo slogan "Let's liberate diversity!" per discutere di diritti dei contadini e uso sostenibile della biodiversità coltivata. "Con oltre trenta organizzazioni iscritte, sedici Paesi rappresentati e oltre d partecipanti - racconta Csilla Kiss, coordinatrice dell'evento - rappresentiamo il punto di vista di migliaia di persone: agricoltori, tecnici, produttori di sementi, panettieri, giardinieri, organizzazioni della società civile, ricercatori, allevatori...". Il forum ungherese è stata l'occasione per confrontare diverse esperienze europee di resistenza contadina (dallo scambio informale delle sementi ai farmer's market urbani) e lanciare un appello: per difendere la biodiversità, è indispensabile riconoscere e sostenere concretamente il ruolo dei piccoli agricoltori nella tutela del patrimonio genetico vegetale. "Il punto centrale del nostro impegno è la piena implementazione dell'International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture - dice Giuseppe De Santis, coordinatore del progetto Farmer's seeds, sostenuto dalle ONG italiane Acra e Crocevia per sostenere il network europeo - un trattato internazionale che prevede strumenti politici ed economici fondamentali per riportare i diritti contadini al centro dell'agricoltura moderna. Ora si tratta di fare pressione perché i governi firmatari rispettino gli impegni presi e mettano in atto politiche concrete". Il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura un accordo internazionale entrato in vigore il 29 giugno 2004, vincolante e multilaterale che promuove la conservazione, lo scambio e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali l'alimentazione e l'agricoltura. Il trattato riconosce i diritti che costituiscono la base per il riconoscimento della funzione di mantenimento e la sua continuità nel tempo della diversità biologica attuata da agricoltori, indigeni e comunità locali su cui si basa la maggior parte della produzione di cibo sul nostro pianeta: